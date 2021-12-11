Фото: пресс-служба акимата района Обладательницами знака «Кумис алка» стали жительницы Аксая Алия Зенешова, Салтанат Тукеева, Жангуль Тлеуленова, Зульфия Умбеталиева из села Пугачёво и Ботагоз Куптлеуова из села Акбулак. Все женщины старше 30 лет, домохозяйки и воспитывают шесть детей. Награды и подарки многодетным матерям вручил аким Бурлинского района Миржан Сатканов. К слову, в этом году подвеской «Кумис алка» уже были награждены девять женщин, а в прошлом – шесть и одна многодетная мать была отмечена наградой «Алтын алка». Нужно отметить, что в целом по Бурлинскому району на сегодняшний день числится 364 многодетных матери, из которых 125 имеют знак «Алтын алка» (семь детей и более), 177 – «Кумис алка»(шесть детей), 39 – являются обладательницами ордена Материнской славы 1 и 2 степеней и 23 ранее получившие звание «Мать-героиня».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.