Трагедия произошла утром 11 декабря в одном из ЖК города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жительница Атырау выбросилась из окна многоэтажки Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях появилась информация, что школьник выпал из окна 20-ого этажа в ЖК «Манхэттен». В полиции подтвердили информацию.
«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства). Уголовное дело расследует отдел полиции при управлении Алмалинского района района. Назначены соответствующие экспертизы», - информировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Неделю назад подросток сбросилась с балкона 12-ого этажа.