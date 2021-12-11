Бакытгуль Хаменова задержана и водворена в изолятор временного содержания, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Замакима Атырауской области задержали по подозрению в получении взятки В Атырауской области начато досудебное расследование в отношение заместителя акима Бакытгуль Хаменовой и  руководителя управления культуры, архивов и документации Акылбека Рыскалиева. – Они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 миллиона тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в городе Атырау на сумму 145 миллионов тенге, - сообщили в Антикоррупционной службе РК. Бакытгуль Хаменова в настоящее время задержана и водворена в изолятор временного содержания. Об избранной мере пресечении Акылбека Рыскалиева в Антикоррупционной службе сообщать не стали. Напомним, о задержании чиновницы стало известно вчера, 10 декабря. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом  Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии «Нур Отан», членом  Комитета по вопросам экологии и природопользованию. К слову, это уже не первый скандал, связанный с заместителем акима Атырауской области Махамбета Досмуамбетова. Первым в поле зрения органов досудебное следствия попал Нурлан Таубаев. Его и руководителя управления культуры Тимура Басарова подозревают в получении взятки в размере 182 миллиона тенге. В данный момент по этому делу идут судебные разбирательства. Следующий скандал разгорелся вокруг другого замакима области Кайрата Нурлыбаева. Его подозревают в незаконной выплате инвестиционных субсидий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    