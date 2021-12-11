– С марта месяца этого года в учреждениях привито первым этапом вакцины более 1300 человек, второй компонент получили 1266 осужденных и следственно-арестованных. Они получили вакцины "Спутник V", Kaz Vac, и Hayat Vac. В учреждениях на постоянной основе проводится разъяснительная работа. После истечения шести месяцев осужденным на добровольной основе будет проведена ревакцинация, - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.

– В настоящее время все они вылечились. У некоторых болезнь проходил бессимптомно. На сегодняшний день больных нет, - добавили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДУИС по ЗКО, в учреждениях РУ-170/1, РУ-170/2, РУ-170/3 предпринят ряд комплексов превентивных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди спецконтингента. В настоящее время 1410 следственно-арестованных подозреваемых и осужденных, отбывают наказание в учреждениях ДУИС по ЗКО.Стоит отметить, что с начала пандемии в учреждениях было зарегистрировано 10 факта заражение коронавирусной инфекции у спецконтингента (в учреждении РУ-170/1-7, РУ-170/2 -2, РУ-170/3-1).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.