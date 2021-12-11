- Решением суда первой инстанции исковое заявление удовлетворено частично, в пользу истца взыскано 1 153 537 тенге материальных убытков и судебных издержек. Не согласившись с указанным решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение и оставить исковое заявление без удовлетворения, - говорится в постановлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Водитель Toyota Hiluх на дороге Жетыбай – Шетпе сбил трёх лошадей. Районный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД и наложил на него штраф в размере 50 500 тенге. Водитель оспорил решение, в итоге производство прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Следом автовладелец сам подал иск. Он намеревался взыскать 2 307 075 тенге с владельца лошадей за причинённый материальный ущерб.Судебная коллегия оставила решение суда без изменения.