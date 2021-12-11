Случай произошел 10 декабря около 14.00 на республиканской автодороге Атырау-Мангыстау в 80 километрах от города Кулсары. По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, на трассе загорелась большегрузная машина, в которой находилось 12 тонн ваты. Фура марки DAF направлялась из Таджикистана в Турцию. Локализовать пожар удалось в 15:54, в 18:45 возгорание было полностью ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.