На большей части западного Казахстана синоптики прогнозируют переменную облачность. Черновик На западе страны ожидается значительное похолодание.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -7..-9, ночью похолодает до -12..-14. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет -2..-4 градусов, ночью -5..-7 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -9..-11 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +4..+6 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градуса. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.
