В национальный центр экспертизы направлены пробы положительных результатов больных коронавирусной инфекцией, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что новый штамм коронавируса "Омикрон" выявлен в 57 странах мира, включая соседнюю Россию.
– В область из Египта приехали девять человек, из Лондона двое, ещё один человек прибыл из Германии. Все прилетевшие взяты под медицинское наблюдение по месту жительства. Граждане, прибывшие из Израиля, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Бельгии и Египта обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Казахстана, независимо от наличия полного курса вакцинации, - подчеркнул Мухамгали Арыспаев.
По словам главного санитарного врача области, в регионе случаев выявления штамма "Омикрон" на сегодняшний день не зарегистрировано.
– В связи с выявлением в мире вируса нового штамма, а также учитывая важность своевременного выявления новых вариантов SARS-COV-2 в системе эпидемиологического надзора за COVID-19, для секвенирования штамма "Омикрон" в Национальный центр экспертизы в Нур-Султан отправлены пробы положительных результатов больных коронавирусом. Результаты ещё в работе, - заключил Мухамгали Арыспаев.
«Омикрон»
В ноябре учёные из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса
, который содержит 32 мутации. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в и ЮАР. ВОЗ классифицировала новый вариант COVID-19 как вызывающий беспокойство
. По предварительным данным, ранее перенёсшие COVID-19 имеют повышенный риск
заражения новым штаммом, который назвали «Омикрон».
С третьего декабря Казахстан приостанавил авиасообщение с Египтом
. Вывозить оставшихся на курортах страны казахстанцев будут репатриационными рейсами
. Также в Казахстане ограничили въезд для граждан ряда стран Африки и обязали прибывающих и девяти стран Европы иметь ПЦР-справку и проходить семидневный домашний карантин
.
В России зарегистрировано уже два случая
заражения новым штаммом.
