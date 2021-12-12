Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с начала года выявлено более 20 водителей с поддельными государственными регистрационными номерами. Все они привлечены к административной ответственности. Так, в Управление полиции города Атырау обратилась 64-летняя гражданка с жалобой на то, что на имя ее умершего супруга приходят штрафы за нарушение ПДД. По данному заявлению сотрудники патрульной полиции совместно с сотрудниками видеонаблюдения Центра оперативного управления на проспекте Студенческий выявили 20-летнего водителя, который установил на своем автомобиле государственный регистрационный знак умершего. – Молодой человек установил государственный регистрационный номер на автомобиль марки ВАЗ-21114, зарегистрированном в Российской Федерации и управлял им. В ходе проверки выяснилось, что у молодого человека за фальшивым номером имеется 16 неоплаченных штрафов на общую сумму 350 840 тенге. По его словам, он нашел номер на месте автозапчастей. В настоящее время в отношении него ведется сбор документов, - рассказали в полиции. Кроме того, 9 декабря около 23:00 сотрудники видеонаблюдения Центра оперативного управления Управления полиции г. Атырау заметили подозрительный автомобиль марки Lada Priora по улице Ауэзова и передали сообщение сотрудникам патрульной полиции. Автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, которые при досмотре установили, что государственный номер автомобиля является поддельным. – В отношении 20-летнего водителя, управлявшего автомобилем, составлен административный протокол по статье 590 КоАП РК "Управление транспортным средством с заведомо ложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками, а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, препятствующими идентификации государственных регистрационных номерных знаков либо изменяющими их вид или оборудованными с применением скрывающих устройств и материалов", собранные документы направлены в суд, - добавили в полиции. Нарушителю грозит штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортным средством сроком на один год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.