Об этом сообщили на совещании по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Замакима Атырауской области накажут за повышение цен на продукты питания Иллюстративное фото из архива "МГ" В Цифровом офисе Правительства РК состоялось совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Как сообщается на сайте  primeminister.kz. за прошедшую неделю снижение цен зафиксировано в трех регионах страны — город Нур-Султан, ЗКО и Кызылординская области. Наибольший рост выявлен в Туркестанской области и в городе Алматы.  Рост цен наблюдается на капусту — 0,7%, гречку, кефир — на 0,4%, молоко, соль — на 0,3%. Как отметил Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, с учетом приближающихся праздников необходимо усилить работу акиматов по мониторингу цен, по формированию стабилизационных фондов и по работе с торговыми сетями. Министерство сельского хозяйства РК проводит работу по ограничению вывоза живого скота и овощей с целью недопущения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен.  Минсельхоз осуществляет ежедневный мониторинг и анализ текущего положения на внутреннем рынке до вступления в силу ограничений. – Регионам необходимо активизировать работу региональных комиссий по анализу ценообразования и посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен по СЗПТ, — отметил Алихан Смаилов. Согласно информации антимонопольного органа, с начала года вынесено 111 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 расследований, 20 предписаний об устранении нарушений, 11 предостережений, заключено 186 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов превышения торговых надбавок свыше 15%.  