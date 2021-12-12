Иллюстративное фото из архива "МГ" Это студентка 3-го курса факультета экономики и права Атырауского университета имени Халела Досмухамедова. В АГУ нам сообщили, что она неплохо училась, была активной, принимала участие в общественных мероприятиях. Между тем, как стало известно «АЖ», месяц назад девушка уже пыталась покончить с собой тем же способом – намеревалась спрыгнуть с верхнего этажа одного из зданий. Но тогда её вовремя заметила и остановила охрана.