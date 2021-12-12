Трагедия произошла 11 декабря, около 15:00 на автодороге Атырау-Доссор. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в микрорайоне Жулдыз автомобиль ВАЗ-2115 с российскими номерами столкнулся с большегрузом, который ехал в Доссор. К слову, легковушка нигде не зарегистрирована. В результате аварии погибли два пассажира ВАЗ-2115. - Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК, - отметили в полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.