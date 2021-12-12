В противном случае, уже в январе детские сады начнут штрафовать, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Частные детсады обязывают подключиться к ЦОУ за свой счет в Уральске Фото из архива "МГ" Как сообщается на странице в Facebook "Бизнес в Уральске и Западно-Казахстанской области", частные детские сады обязывают подключиться к пульту Центра оперативного управления департамента полиции ЗКО, при том за свой счёт. В противном случае, уже в январе их могут оштрафовать. Проблему озвучил представитель Ассоциации частных организаций образования ЗКО Борис Лаврентьев на приёме у заместителя прокурора области Мади Сарпекова. Министерство образования и МВД подписали "Дорожную карту о безопасности", в которой содержится требование о подключении организациями образования к пульту ЦОУ, функционирующих при каждом региональном департаменте полиции. В современных реалиях требование оправдано. Однако, если для государственных организаций образования расходы, связанные с подключением, предусмотрены местным бюджетом, то частные детские сады, школы и колледжи, должны обеспечить связь с ЦОУ за счёт собственных денежных средств. К тому же, как сообщил Борис Лаврентьев, им также придётся ежемесячно оплачивать услуги работника охранной организации, которая будет обеспечивать видеосоединение организации с ЦОУ. Исполнение этого требования чревато тем, что частные детские сады будут вынуждены поднять стоимость оказания своих услуг, что несомненно вызовет возмущение со стороны родителей детей. К работе с ЦОУ в Уральске допущены только две охранные фирмы, и по словам Бориса Лаврентьева, за содержание сотрудника, который будет осуществлять наблюдение за монитором за территории детского сада, они запрашивают 100 тысяч тенге.
- У детсадов таких денег тоже нет, - отметил Лаврентьев.
Представитель Ассоциации частных организаций образования ЗКО разъяснил, что в каждой дошкольной организации частной формы собственности имеется «тревожная кнопка», обеспечивающая связь ЦОУ областного департамента полиции, и в случае возникновения ситуации, угрожающей безопасности жизни и здоровью детей, в полиции об этом узнают незамедлительно. Борис Лаврентьев задал вопрос, почему министерства, подписавшие "Дорожную карту безопасности", не предусмотрели финансирование частных организаций образования. Ведь права детей, посещающих организации образования частной формы собственности должны быть наравне их сверстниками из государственных учреждений. Затем он попросил заместителя прокурора ЗКО дать правовую оценку угрозам полиции по поводу наложения штрафов и рассмотреть варианты разрешения ситуации в пользу частных организаций образования. Бориса Лаврентьева поддержала заместитель директора региональной палаты предпринимателей Магрипа Нигишева. Поскольку надзорный орган не уполномочен решать вопросы с субсидированием, она попросила прокурора разрешить частным детским садам продолжать работать с "тревожной кнопкой" до того, пока вопрос не решится на уровне республики. Мади Сарпеков пообещал разобраться с ситуацией.