- У детсадов таких денег тоже нет, - отметил Лаврентьев.Представитель Ассоциации частных организаций образования ЗКО разъяснил, что в каждой дошкольной организации частной формы собственности имеется «тревожная кнопка», обеспечивающая связь ЦОУ областного департамента полиции, и в случае возникновения ситуации, угрожающей безопасности жизни и здоровью детей, в полиции об этом узнают незамедлительно. Борис Лаврентьев задал вопрос, почему министерства, подписавшие "Дорожную карту безопасности", не предусмотрели финансирование частных организаций образования. Ведь права детей, посещающих организации образования частной формы собственности должны быть наравне их сверстниками из государственных учреждений. Затем он попросил заместителя прокурора ЗКО дать правовую оценку угрозам полиции по поводу наложения штрафов и рассмотреть варианты разрешения ситуации в пользу частных организаций образования. Бориса Лаврентьева поддержала заместитель директора региональной палаты предпринимателей Магрипа Нигишева. Поскольку надзорный орган не уполномочен решать вопросы с субсидированием, она попросила прокурора разрешить частным детским садам продолжать работать с "тревожной кнопкой" до того, пока вопрос не решится на уровне республики. Мади Сарпеков пообещал разобраться с ситуацией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
