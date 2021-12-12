Многие годы отсутствие общежития оставалось актуальной проблемой для студентов учебного заведения с 74-летней историей. Из обучающихся ныне 1365 студентов свыше 800-молодежь, приехавшая из районов, сельской местности. Современное пятиэтажное здание обеспечивает потребность студентов в общежитии на 90%. Принявший участие в открытии общежития аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, поздравив присутствующих с 30-летним юбилеем независимости страны, перечислил достижения этого периода. – В своем нынешнем послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что борьба с вирусом доказала важность именно этой сферы для конкурентоспособности и безопасности страны. Потому что, главная задача – это защита здоровья народа и оказание качественных медицинских услуг. В этом плане, ведется системная работа в целях развития медицины области. В частности, за 30 лет в области ведено в строй 65 объектов здравоохранения. Сегодня показатель оснащенности медицинской техникой по области составляет 91%. Все эти успехи достигнуты благодаря независимости. Мы усилим развитие медицины региона,-сказал Махамбет Досмухамбетов, подчеркнув, что в целом, развитие сферы медицины напрямую зависит от подготовки квалифицированных кадров. По словам акима области, для решения вопроса дефицита медработников ежегодно выделяются гранты акима области, регулярно оказывается поддержка молодым специалистам. Например, с 2017 года выделено 335 грантов для подготовки врачей. За последние три года предоставлено 89 квартир медицинским работникам. Общежитие многопрофильного колледжа оснащено современным оборудованием. Здесь предусмотрены комнаты лечения, изоляции, оказания первой медицинской помощи, самоподготовки, воспитания, также, фитнес зал, учебный и актовый залы, столовая и комнаты отдыха, прачечная на каждом этаже. Перед общежитием имеется спортивная площадка. – Созданы все условия для того, чтобы мы, будущие специалисты, могли спокойно заниматься учебой. Я благодарна государству за это,-сказала студентка колледжа Арайлым Сапарова. Общежитие построено в целях реализации обращения Елбасы народу «Пять социальных инициатив» и выполнения поручения Главы государства К.Токаева Правительству по реализации мер поддержки молодежи в рамках Года молодежи. К сведению, Атырауский высший медицинский колледж до настоящего времени подготовил свыше 15 тысяч специалистов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.