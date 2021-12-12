Препаратом также привились 92 беременных и 1 317 кормящих женщин, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары Абдрахмановой, на сегодня по области Pfizer вакцинировано 3 376 человек. Из них 92 беременных, 1 317 кормящих и 1 967 подростков. Также с 22 ноября в регионе началась ревакцинация. Её прошли 2 825 человек.
– Ревакцинация проводится однократно с интервалом шесть месяцев после завершения курса вакцинации. Как показал опыт, рост охвата вакцинацией и усердная работа медицинских работников помогла нам снизить заболеваемость, риск осложнений и летальность от коронавирусной инфекции, - отметила Гульнара Абдрахманова.
С начала кампании вакцинации по области первым компонентом всего привито 251 611 человек, что составляет 60,7% от подлежащего населения. Среди них вакцину «Спутник V» получили 179 821человек, QazVac - 18 325 человек, Hayat-Vax - 24 992 человека, Corona-Vac - 7 720 человек, VeroCell - 20 753 человека. Двумя компонентами привились 236 067 человек.