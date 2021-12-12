Фото с сайта pexels.com Как сообщил аким Индерского района Салауат Утегулов, в Индере началось строительство завода по производству поваренной соли. – В настоящее время мы планируем на 60% выполнить объемы строительных работ на заводе по производству поваренной соли и заводе по производству сухих строительных смесей и мелких изделий. Кроме того, в малых селах строятся дороги. Так, в селе Орлик начато строительство 10,8 км внутрипоселковых автомобильных дорог, на сегодняшний день построено 6,4 км автомобильных дорог. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по строительству автомобильных дорог в микрорайонах «Шыгыс» и «Болашак» в поселке Индербор и селах Бодене, Жарсуат, Курылыс, - сказал Салауат Утегулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.