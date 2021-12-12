35-летний Малик Мукашев завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Турции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Паратаеквондист из ЗКО стал чемпионом мира Как сообщили в управлении физической культуры и спорта ЗКО, паратаэквондист из аксая Малик Мукашев в очередной раз завоевал золотую медаль на чемпионате мира. Он выступал в весе 80 килограммов, первым его соперником был спортсмен из Турции, над которым Малик одержал уверенную победу. В финале казахстанец встретился с паратаэквондистом из России, и победил его со счетам 41:39. К слову, Малик Мукашев седьмой год выступает на международных аренах, его лучим результатом было пятое место. В этом году спортсмен одержал победу в первенствах Азии, Европы, в спартакиадах Казахстана, и вот теперь его копилка пополнилась четвертой золотой медалью. На сегодня Малик Мукашев является членом республиканской сборной по паратаэквондо, старшим тренером Бурлинского района среди людей с ограниченными возможностями по разным видам спорта. К этим званиям теперь добавилось и новое  - мастер спорта международного класса, присвоенное Приказом  комитета по спорту и физической культуре Министерства культуры и спорта РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.     Фото предоставлено управлением физической культуры и спорта ЗКО  