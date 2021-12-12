На большей части западного Казахстана сохранится облачная погода без осадков.  Черновик
  • В Уральске синоптики прогнозируют областную погоду без осадков. В дневное время температура воздуха составит -7..-9, ночью похолодает до -13..-15. Ветер восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается малооблачная погода. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -8..-10 градусов. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - малооблачно. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -12..-14 градусов. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +1..+3 градуса, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
