При назначении меры пресечения суд пришел к выводу, что нет достаточных оснований содержать Бакытгуль Хаменову под стражей, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстанская мажилисвумен стала заместителем акима Атырауской области Как сообщили в пресс-службе специализированного следственного суда города Атырау, рассмотрено ходатайство руководителя СОГ Агентства РК по противодействию коррупции о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой. Судом приняты во внимание, что подозреваемая одинокая женщина, имеет постоянное место жительства в городе Атырау, от органов уголовного преследования не скрывалась, ранее не судима, одна воспитывает двоих малолетних детей, один из которых является инвалидом с детства, наличие на иждивении престарелой матери, пришёл к выводу о необходимости избрания в отношении неё меры пресечения в виде домашнего ареста с установлением предусмотренных процессуальным законодательством, ограничений. - Органом уголовного преследования суду не были представлены доказательства, подтверждающие, что подозреваемая, оставаясь на свободе, самостоятельно либо через доверенных лиц может воспрепятствовать полному и объективному расследованию дела и его разбирательству в суде, путем оказания давления на участников уголовного процесса, также может скрыться от следствия и суда, не предоставлены подтвержденные факты продажи принадлежащего ей на праве собственности имущества, приобретения проездных билетов с целью выезда за пределы места жительства и страны, - сообщили в пресс-службе специализированного следственного суда города Атырау. Напомним, о задержании чиновницы стало известно вчера, 10 декабря. Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом  Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии «Нур Отан», членом  Комитета по вопросам экологии и природопользованию. К слову, это уже не первый скандал, связанный с заместителем акима Атырауской области Махамбета Досмуамбетова. Первым в поле зрения органов досудебное следствия попал Нурлан Таубаев. Его и руководителя управления культуры Тимура Басарова подозревают в получении взятки в размере 182 миллиона тенге. В данный момент по этому делу идут судебные разбирательства. Следующий скандал разгорелся вокруг другого замакима области Кайрата Нурлыбаева. Его подозревают в незаконной выплате инвестиционных субсидий.