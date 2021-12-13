- Привязав верёвку, Калбаев вошёл в ледяную воду. В то время Турсынгалиев страховал боевого товарища с берега, ухватившись за второй конец верёвки. Дождавшись подмогу, он передал им верёвку и тоже вошёл в воду, - рассказали в пресс-службе ведомства.

- Мысль была одна – спасти тонущую девушку. Я почувствовал, что напарник тоже плывёт за мной. Я стал действовать ещё быстрее для того, что бы мы все трое вышли на берег живыми. Была большая вероятность воспаления лёгких. Из-за этого мы сразу же отправились в поликлинику, – сказал Галым Калбаев.

Фото: ДП Атырауской области Инцидент произошёл в 22:20 12 декабря. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что на пульт «102» поступило сообщение о спрыгнувшем с моста человеке. Прибывшие на место старший лейтенант Исатай Турсынгалиев и сержант Галым Калбаев заметили тонущую девушку.Подростка вытащили на берег, она находилась в бессознательном состоянии. После искусственного дыхания девушка начала дышать, её доставили в ближайшее медучреждение - поликлинику №5.Медики осмотрели подростка 2007 года рождения и полицейских.