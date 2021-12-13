Более тысячи водителей Атырау оштрафовали за установку ксенона
Установка ксеноновых фар негативно сказывается на безопасность дорожного движения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, в Атырау среди нарушителей правил дорожного движения особо выделяются автомобили, на которых установлены ксенон и LED лампы.
- Это связано с тем, что водители, устанавливающие такие фары, будут ослеплять тех, кто движется по встречному направлению дороги. Это негативно скажется на безопасности дорожного движения и вызовет массу возмущений. В Атырау с начала года выявлено более тысячи водителей, которые установили на автомобили ксенон и лампы LED освещения, - сообщил Камза Умбеткалиев.
Одного из нарушителей остановили 11 декабря около 00:19 по улице Махамбета.
- При проверке установлено, что 33-летний водитель Mazda управлял транспортным средством с ксеноновым светом. В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 5 статьи 590 КоАП РК "За несоответствие данных приборов наружного освещения требованиям конструкции транспортного средства", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Теперь он должен оплатить штраф в сумме 14 585 тенге.
