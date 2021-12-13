- Это связано с тем, что водители, устанавливающие такие фары, будут ослеплять тех, кто движется по встречному направлению дороги. Это негативно скажется на безопасности дорожного движения и вызовет массу возмущений. В Атырау с начала года выявлено более тысячи водителей, которые установили на автомобили ксенон и лампы LED освещения, - сообщил Камза Умбеткалиев.

- При проверке установлено, что 33-летний водитель Mazda управлял транспортным средством с ксеноновым светом. В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 5 статьи 590 КоАП РК "За несоответствие данных приборов наружного освещения требованиям конструкции транспортного средства", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев, в Атырау среди нарушителей правил дорожного движения особо выделяются автомобили, на которых установлены ксенон и LED лампы.Одного из нарушителей остановили 11 декабря около 00:19 по улице Махамбета.Теперь он должен оплатить штраф в сумме 14 585 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.