- Это животные, которые очень агрессивные. Кроме того, заявления об уничтожении собак жители оставляют и в акиматах. Всего в этом году было отловлено 3 390 собак и кошек, из них было уничтожено - 1 149, стерилизовано - 2 208 и 35 собак были повторно пойманы. Если у повторно пойманных прошло 12 месяцев со дня прежней вакцинации, то мы их вакцинируем снова, а если прошло три месяца после приема антигистаминных препаратов, то мы также повторяем приём препаратов, - заверил Гадилбек Алибеков.Между тем он сообщил, что по-прежнему наибольшее количество вызовов на отлов собак поступает с дач, с Зачаганска, Деркула, Желаево и с некоторых районов в Уральске. Номер телефона, по которому можно оставить заявку на отлов бродячих собак и кошек 50-20-65. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
