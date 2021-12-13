Санкцией суда предусмотрен арест на два месяца, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейский был арестован за аварию и езду в пьяном виде в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, участника ДТП арестовали.
- Санкцией суда он арестован на два месяца. С первых дней был помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется следствие, - пояснили в  ведомстве.
Столкновение "Лады Ларгус" и Hyundai Accent произошло на 46-ом километре дороги Уральск - Таскала первого декабря примерно в 19:00. На следующий день заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов сообщил, что за рулём одного из автомобилей находился пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района. Одна из пассажиров погибла на месте. Пострадавшая девочка была тяжелейшем состоянии и пробыла в реанимации около недели. Позже отец пострадавшей девочки Турехан Бекжанов рассказал подробности жуткого ДТП.