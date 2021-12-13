Средний размер пенсионных выплат на первое декабря 2021 года составил 99 726 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЕНПФ рассчитали, сколько надо получать, чтобы иметь пенсию 250-300 тысяч тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" С января по ноябрь этого года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии направлено 750,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – один трлн и 696,4 млрд тенге. На первое декабря численность пенсионеров составляет более 2 млн 233 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат на первое декабря составил 99 726 тенге. Ещё месяц назад он был 99 804 тенге. Стоит отметить, что на начало 2021 года средний размер пенсионных выплат составлял 94 733 тенге. После индексации пенсий он вырос до 100 308 тенге - такова была средняя пенсия на первое марта. Ещё первого июня она составляла 100 019 тенге. В конце лета размер средней пенсии составил 99 857 тенге на человека, то есть уже ниже показателя в 100 тысяч тенге. В октябре средний размер незначительно поднялся до 99 887 тенге. Но уже в ноябре он составил 99 804 - снизился на 83 тенге. Тем временем цены на продукты питания выросли. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.