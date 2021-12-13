Для новогоднего оформления и установки елей в нескольких точках города используют ранее приобретённые украшения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО ограничат проведение новогодних утренников в школах и детсадах Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата города сообщили, что на празднование Нового года в Уральске предусмотрена сумма в размере семи миллионов тенге. На эти деньги проведут:
  • детские праздники с вручением подарков от акима для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей;
  • новогодний фейерверк;
  • новогоднее оформление площади Первого президента, площади Абая;
  • установку световых МАФов;
  • закуп световых гирлянд и новогодних игрушек для оформления живой ели на площади Абая; праздничные концерты.
- Для новогоднего оформления и установки елей на площади Первого президента, в городском парке культуры и отдыха, сквере «Лепесток», по улице Некрасова в районе искусственного бассейна, в посёлке Деркул, на площади по улицу Монкеулы в посёлке Зачаганск будут использованы приобретённые ранее новогодние украшения. Приглашение артистов не планируется, - отметили в ведомстве.
Детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов посетят с 26 по 30 декабря. Их поздравят Дед Мороз и сказочные персонажи, вручив подарки от имени акима. 31 декабря праздничная программа с фейерверком пройдёт на Площади Первого президента для жителей и гостей города. Также мероприятия пройдут во всех поселковых и сельских округах в учреждениях культуры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.