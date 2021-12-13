детские праздники с вручением подарков от акима для детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей;

новогодний фейерверк;

новогоднее оформление площади Первого президента, площади Абая;

установку световых МАФов;

закуп световых гирлянд и новогодних игрушек для оформления живой ели на площади Абая; праздничные концерты.

- Для новогоднего оформления и установки елей на площади Первого президента, в городском парке культуры и отдыха, сквере «Лепесток», по улице Некрасова в районе искусственного бассейна, в посёлке Деркул, на площади по улицу Монкеулы в посёлке Зачаганск будут использованы приобретённые ранее новогодние украшения. Приглашение артистов не планируется, - отметили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата города сообщили, что на празднование Нового года в Уральске предусмотрена сумма в размере семи миллионов тенге. На эти деньги проведут:Детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов посетят с 26 по 30 декабря. Их поздравят Дед Мороз и сказочные персонажи, вручив подарки от имени акима. 31 декабря праздничная программа с фейерверком пройдёт на Площади Первого президента для жителей и гостей города. Также мероприятия пройдут во всех поселковых и сельских округах в учреждениях культуры.