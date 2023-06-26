Как проходит последняя неделя легализации иностранных авто
Легализация иностранных автомобилей началась 23 января и продлится до первого июля. За это время владельцы машин могут поставить авто на учёт, заплатив 200 тысяч тенге утилизационного сбора и небольшую сумму за регистрацию.
После подачи заявления машину направляют на пункт осмотра для сверки номерных агрегатов. Именно там сейчас наблюдаются огромные очереди, в ожидании автовладельцы проводят около 18 часов.
— Я приехал сюда в два часа ночи, занял очередь. Думаю, что сегодня успею пройти. Эта вся очередь уходит дальше за поворот, — говорит автовладелец.
В самом здании СпецЦОНа очереди не оказалось. По словам сотрудников, скопления здесь только по утрам — большую часть населения успевают обслужить до обеда.