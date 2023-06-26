Издание «Ак Жайык» сообщило, что инцидент произошёл в одном из частных детских садов Атырау. Как всё случилось, родители не знают. Воспитатель сама отвезла трёхлетнюю девочку в больницу, родных вызвали уже в медицинское учреждение. В пресс-службе управления здравоохранения региона рассказали, что у девочки произошёл травматический отрыв дистальной фаланги (часть пальца, где есть ноготь — прим. автора) четвёртого пальца левой кисти. Хирурги обработали рану и сделали перевязку. Родители написали заявление в полицию. Начато досудебное расследование по статье 141 УК РК (ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности и здоровья детей), назначена судебная экспертиза.