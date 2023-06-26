По Казахстану ожидается град, шквал и усиление ветра. Практически по всей республике сохраняется прохладная погода.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25 градусов, ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +28..+31 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +28..+31 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.