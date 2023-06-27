Он отметил, что изначально команда разработчиков была против внедрения Stories, так как эта функция есть в других мессенджерах. Однако пользователи просили об этом несколько лет.

Истории будут находиться в верхней части списка чатов. Пользователи смогут определять, кто увидит их Stories. К своим историям можно добавлять подписи, ссылки и отмечать друзей. Пользователь сможет выбрать срок действия истории — 6, 12, 24, 48 часов. Или постоянно отображать истории на странице своего профиля.

Новую функцию запустят в июле.