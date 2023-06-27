В этом году древесные клопы заполонили Алматы. Эксперты считают, что ежегодной обработки зелёных насаждений при таком массовом распространении может быть недостаточно. В пресс-службе управления экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что по запросам жителей обработка производится и от древесных клопов. Её проводят в ночное и в ранее утреннее время. Обработка проходит в четыре этапа:
  • с 15 апреля по 20 мая — четырёхкратную обработку дубов и двухкратную обработку тополей;
  • с 30 мая по 30 июня;
  • с 10 июля по 10 августа;
  • с 20 августа по 20 сентября.
Используемые препараты безопасны для окружающей среды, подчеркнули в ведомстве.