В пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан» сообщили, что ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 28 июня и шестого июля. Седьмого и восьмого июля до 13:00 будут принимать граждан будут только дежурные ЦОНы и спецЦОНы. Первое июля будет рабочим днём. ЦОНы будут работать до 18:00, спецЦОНы — до 20:30. Напомним, 28 июня будет выходной в честь первого дня Курбан айта. Далее на День столицы казахстанцы отдохнут четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом суббота, первого июля, будет рабочим днём.