В TikTok появилось видео, на котором крупным планом показан аттестат об окончании девятого класса. Далее герой ролика открывает документ, где указаны его фамилия, номер школы и оценки, а после выбрасывает его на землю. При этом действие сопровождается песней с нецензурной бранью. К слову, оценки у девятиклассника неплохие, лишь одна «тройка» по алгебре. Видимо это и стало причиной такого поступка. Позже видео было удалено.

Оказалось, что ролик был снял выпускником девятого класса СОШ №10 имени Байтурсынова. В управлении образования ЗКО сообщили, что специалисты органа уже провели беседу с юношей и его законными представителями.

– Выпускник полностью осознал свою вину и попросил прощения. Законный представитель предупреждена об ответственности. За ненадлежащую организацию воспитательной работы даны дисциплинарное взыскания в виде «замечания» заместителям по учебно- воспитательной работе данной школы. Выпускников школ и родителей уведомляем о том, что подобные поступки влекут за собой ответственность и выпускников, и родителей, и администрации школ, — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что подобные видео снимают и публикуют в сети не только ученики из ЗКО, но и из других регионов Казахстана.