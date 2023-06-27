Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиций Жетысуской области. Тело 35-летнего спортсмена нашли в селе Достык, где он проживал.
— Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой. В настоящее время по факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьёй 105 УК РК (Доведение до самоубийства), — информировали в ведомстве.
Уголовное дело взято на контроль руководством районной полиции. Владимир Седов — заслуженный мастер спорта Казахстана, участник пекинской Олимпиады 2008 года, четырёхкратный чемпион РК. За успешные выступления награждён Орденом «Курмет».