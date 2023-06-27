В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что тариф на теплоснабжение вырастет:

для населения — на 20%: с 5 839,23 до 7 007,08 тенге/Гкал;

для бизнеса — на 30%: с 12 870,44 до 16 731,57 тенге/Гкал;

для бюджетных организаций — на 36%: с 25 698,42 до 34 971,84 тенге/Гкал.

— Реализация государственной политики «Тарифы в обмен на инвестиции» позволит направить вырученные средства на проведение ремонтных работ на теплосетях. Дополнительное финансирование поспособствует снижению аварийности и повысит качество оказываемых коммунальных услуг, — отметили в коммунальном предприятии.

По состоянию на 2023 год, износ теплосетей составляет 59,2%. В 2023-2026 году ТОО намерено обновить 116 километров коммуникаций, что позволит снизить износ более чем на 8%.