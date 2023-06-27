Трагедия произошла первого июня на трассе Самара — Шымкент. 27-летний водитель Lada Largus столкнулся с грузовой DAF. В результате аварии трое пассажиров Lada скончались на месте происшествия. Ещё четверо с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

Как оказалось, в машине ехали шесть педагогов из ЗКО. Трое из них погибли на месте, ещё одна скончалась в реанимации. Они направлялись в Актобе, чтобы сдать экзамены и получить дипломы.

Как выяснилось, выживших педагогов выписали из больницы. В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что водитель Lada Largus санкцией суда арестован на два месяца. В отношении него ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.