Часть проспекта перекроют во время Айт намаза в Уральске

28 июня мусульмане отмечают первый день Курбан айта. В этот день верующие приносят жертвоприношение и раздают мясо нуждающимся людям. Праздник длится три дня. 28 июня в 6:30 будет совершаться праздничный Айт намаз.

Как сообщили в пресс-службе акима города, в связи с праздничной молитвой 28 июня с 5:00 до 7:00 будут перекрыты следующие улицы:

проспект Абая между улицами Айтиева и Мухита;

улица Ж.Досмухамедова от Курмангазы до Чурина;

пересечение улиц 8-е Марта и Татарского переулка.

Что касается жертвоприношения, то обряд в Уральске можно будет совершить в трёх местах — на территории ТОО «Кублей», рынка «Ел ырысы» и ТОО «Батыс Адал ет».