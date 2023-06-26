На рынке «Ел-Ырысы» говорят, что к 28 июня будет новый завоз с разных районов области. Сейчас цена за одного барана начинается от 50 тысяч тенге, средние по размеру стоят 65 тысяч тенге, а крупные — от 85 тысяч тенге. Двухгодовалые телки продают от 360 тысяч тенге.

— К празднику все загоны будут полные. Сейчас ещё животных не завезли, — делится торговец из Жанибекского района.

Жертвенных животных можно найти и на сайтах объявлений. Там цены на молодых барашков начинаются от 45 тысяч тенге. Продают их в частных дворах Зачаганска, Асана и Плодоовощного.

Также заказать жертвоприношение можно будет онлайн на сайте qurban2023.kz. Стоимость одного барана старше одного года составляет 80 тысяч тенге. В эту сумму входят услуги мясника, хранение мяса, пакетирование. Доставка бесплатная. При этом заказчику отправят фото и видео отчёты. Коза обойдётся в 55 тысяч тенге. Крупный рогатый скот будет стоить от 450 тысяч тенге.

Овец и коз может заказать один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов — один или семь человек вместе.

В этом году Курбан айт отмечается 28, 29 и 30 июня. 28 июня в стране будет выходной день.