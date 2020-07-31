В этом году все процедуры по обряду жертвоприношения проводятся в формате онлайн, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Соответственно, был запущен сайт Qurban2020.kz, куда поступают заявки на обряды жертвоприношения, и заявки от нуждающихся семей. На сегодняшний день, более 300 жителей Атырау подали заявки на сайт. Главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы прочитал молитву и провел обряд жертвоприношения. А затем поздравил жителей региона с великим праздником. - Я искренне поздравляю всех с этим особым праздником, великим праздником для всех мусульман, который способствует единству и доброте. Самая важная часть праздника - это обряд жертвоприношения. В этом году из-за пандемии, формат проведения, намного отличается от традиционного. По этой причине, работники мечети и областного акимата работают вместе, после дистанционного жертвоприношения, они займутся раздачей мяса жертвенных животных нуждающимся. Пусть Аллах примет все наши молитвы, и добрые дела на благо окружающим нас, - сказал Алтынбек Утысханулы. В Атырау для обряда жертвоприношения были организованы 4 пункта по забою скота. В каждом из них присутствует ветеринарный врач, который следит за соблюдением санитарных правил, весь процесс находится под контролем государственных ветеринарных санитарных инспекторов. Отметим, что процесс подачи заявок посредством Qurban2020.kz продлится и 1 августа включительно.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.