Дочь мужчины Айгерим рассказала, что она с семьей живет в районе Птицефабрики, а папа в районе облбольницы. - У него во дворе два дома, в одном из них живут квартиранты, во втором - он. Квартиранты сказали, что в тот день к папе пришел какой-то человек, он с ним вышел и не вернулся. Во что он был одет, я не знаю. Телефон он с собой не взял, на связь не выходил, хотя знает мой номер наизусть, - рассказала Айгерим Токтарова. По словам девушки, ее отец не страдает какими-либо заболеваниями.