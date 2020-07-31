С 1992г. являюсь директором ТОО «Кублей». Возглавляю ОЮЛ «Ассоциацию мясоперерабатывающих предприятий Казахстана». В 2019-2020г. принимал активное участие в Парламентских слушаниях Мажилиса и Сената по проблемным вопросам развития АПК, а также по обсуждению перспектив развития производства, переработки и экспорта мясной и молочной продукции. Более 30 лет я тружусь в области промышленности и сельского хозяйства. Сегодня стремительно меняется бизнес климат, меняется налоговое и административное законодательство, усиливается конкуренция, растущий кризис бросает новые вызовы к предпринимателям. Именно сейчас бизнес-сообществу Западно-Казахстанской области требуется консолидация и объединение инициатив предпринимателей, формирование эффективной системы взаимодействия бизнеса и государства в сфере АПК! Обладая практическим опытом в управлении бизнесом я готов применить свои знания, энергию и опыт в улучшении и совершенствования предпринимательской среды Западно-Казахстанской области! Основной целью для меня является развитие предпринимательства области, повышение уровня благосостояния граждан, задействованных в сельском хозяйстве, посредством представления и защиты интересов субъектов малого и среднего бизнеса на государственном уровне. Как член Регионального Совета Палаты Предпринимателей ЗКО хочу стать полезным для поддержки и развития сельского хозяйства в нашей стране и благополучия населения!- снижение налоговой нагрузки и повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса; - совершенствование государственных программ АПК, механизмов субсидирования и доступность кредитов на развитие производственных объектов среднего и малого бизнеса в сельской местности; - максимально сократить любые непроизводственные, кредитные и административные издержки предпринимателей, которые ложатся дополнительным грузом в себестоимость производимых товаров. Прошу поддержать мою кандидатуру в члены Регионального совета палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области! Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.