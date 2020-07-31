Иллюстративное фото из архива "МГ" По ее словам, облздрав ЗКО не финансирует больницы. Все финансовые платежи на пациента идут от ФОМС- фонд обязательного медицинского страхования. - Итак, одно койко-место в день для зараженных КВИ обходится: инфекционной больнице - 15 113 тенге в сутки; провизорном центре - Кумыске - 11 619 тенге в сутки. То есть ФОМС оплачивает лечение пациента. Как сказали директора больниц, вслед за пациентом в станционаре идут эти указанные суммы от ФОМС на расчетные счета больниц. Но фактически если учитывать коммунальные платежи и другие расходы на лечение пациентов, одно койко-место обходится в размере 45 000-50 000 тенге. Планируется увеличить содержания одного койко-места пока до 21 939 тенге. Но ещё не принято решение по увеличению финансирования одного койко-места, - написала Алия Салиева. Также она отметила, что в областной многопрофильной больнице с КВИ осталось на лечении 43 пациента, а в провизорном центре на Кумыске - 23, более поступлений с КВИ нет. - Поэтому, возможно, и в Кумыске, и в облбольнице не останутся пациенты с КВИ. В Инфекционной больнице лечатся 130 пациентов, но большинство из них в скором времени будут выписаны. Надеемся, что все пациенты выздоровят и не будет новых поступлений больных с КВИ. Это огромный труд врачей, медсестр и санитаров. Огромная им благодарность и низкий поклон. И немаловажный факт: население постепенно, но стало все-таки понимать необходимость соблюдения личной гигиены, дистанции, носить маски и т.д. Берегите себя и будем все здоровы! - заключила Алия Салиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.