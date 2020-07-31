Фото предоставлено ДЧС ЗКО На странице в Instagram в группебыл опубликован пост, в котором говорится о поиске Азамата Мирманова. Как стало известно, он выехал из Атырау в Уральск 28 июля и пропал без вести. Однако автомобиль, футболку и личные вещи пропавшего были найдены у реки в 30 километрах от Уральска. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что труп мужчины был обнаружен 30 июля в русле канала Кушум близ поселка Жанатан района Байтерек и направлен на судебную медицинскую экспертизу. - Труп мужчины был обнаружен и извлечен из воды спасателями ДЧС ЗКО. Тело мужчины вытащили из Кушумского канала в штанах и ботинках. Стоит отметить, что он пропал при неизвестных обстоятельствах, - дополнили в пресс-службе ДЧС ЗКО. https://www.instagram.com/p/CDQkFv-BsC5/?igshid=xt9usfadjzsf Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.