Водный транспорт был изъят полицейскими на экспертизу 1,5 месяца назад, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
6 июня в 22.15 на реке Чаган, возле Чугунного моста, произошла
трагедия - неизвестный на моторной лодке наехал на купающуюся 40-летнюю Екатерину Ананьеву, которая от полученных травм скончалась. Родственникам отдали тело спустя много дней после произошедшего, им пришлось
похоронить Екатерину без головы и руки - водолазы так и не смогли найти части тела женщины. Полицейские сразу же приступили к поиску лодки и человека, который ею управлял. Однако родственники погибшей рассказали, что не довольны
ходом следствия и что полицейские не торопятся привлекать к уголовной ответственности виновных людей.
В редакцию "МГ" на днях обратились владельцы катеров, которые рассказали, что водный транспорт у них изъяли 19 июня, а винты сняли еще раньше - 7 июня. Более того, одному из хозяев катера даже не выдали акта изъятия.
По словам владельцев катеров, экспертизу должны были провести в течение 30 дней, однако технику им не возвращают уже полтора месяца.
Владелица катера Валерия Жукалина возмущена тем, что следователь на вопрос, когда им вернут имущество, не дает внятного ответа.
- Сколько может это продолжаться, ведь лето проходит. У нас есть алиби, где был наш катер, где находились мы в момент той трагедии. Однако катер не возвращают, - негодует женщина. - Более того, я считаю, что следствие затягивают по каким-то причинам. Потому что я готова дать показания, рассказать, какой катер видела на воде в тот вечер, и сообщала неоднократно об этом следователю, однако прошло три недели, меня до сих пор не вызвали на допрос. Значит, им не нужны показания свидетелей.
Кроме того, хозяевам водного транспорта приходилось ездить на стоянку, чтобы укрывать катеры чехлом от дождя.
- Во-первых, за такой техникой должен быть уход, она не должна стоять под палящим солнцем, тем более они заправлены бензином. Во-вторых, желательно, чтобы катер был укрыт во время дождя. У меня возникает вопрос: кто будет возмещать ущерб, если с катером что-то случится? - задает вопрос Валерия. - Это абсурдная ситуация, потому что изъяли всего 7 катеров. Два из них очень маленькой мощности, тут и так понятно, что они не могут попасть под подозрение. Еще один вовсе был весь в паутине, то есть не был на воде долгое время. Для чего правоохранительные органы создают видимость своей работы, тем самым создавая проблемы владельцам водной техники?
Владельцы катеров намерены обратиться в министерство внутренних дел, так как они считают, что нарушены их законные права.
Между тем начальник следственного управления ДП ЗКО Николай Коломоцкий пояснил, что с катерами ничего не случилось и их вернут.
- Мы рассмотрим этот вопрос. Все зависит от того, где проводят экспертизу. Если не в Уральске, а в другом регионе и потом если при этом есть какие-либо сложности, то срок проведения экспертизы может продлеваться. Как только будет готова экспертиза, имущество вернут. По поводу допроса, нужно обратиться к следователю и дать показания. О том, что прошло уже три недели, мы разберемся, - пояснил Николай Коломоцкий.
