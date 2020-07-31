Известная автомобильная компания нашей области ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» запустила виртуальный шоу-рум, который можно посетить через свой персональный компьютер, планшет или смартфон. Следует отметить, что это первый цифровой автосалон в Уральске. Теперь автосалоны Renault и Mitsubishi можно посетить,не выходя из дома Vwej2HvLA1I Жители и гости нашей области могут увидеть модели автомобилей популярных мировых брендов Renault и Mitsubishi, а также получить необходимую информацию о технических характеристиках, включая визуальные сведения, как если бы посетили реальный автосалон. Для этого необходим простой шаг – пройти по ссылке: http://renault.ural-krov-auto.kz/online/ Теперь автосалоны Renault и Mitsubishi можно посетить,не выходя из дома Посещение цифрового автосалона не выходя из дома – это удобное решение для автолюбителей в режиме карантина. К тому же для клиентов не возникнет трудностей найти и приехать в автосалон. Им послужит путеводитель с картой. Для этого необходимо лишь нажать на Контакты / Адрес, далее откроется перед вами карта города, а также появится возможность проложить маршрут с вашего текущего местоположения до автосалона Renault и Mitsubishi. Виртуальный автосалон ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» на 360° дает полный обзор «вокруг вас» и возможность перемещаться в пространстве между панорамами снаружи и внутри и увидеть презентуемые модели. Теперь автосалоны Renault и Mitsubishi можно посетить,не выходя из дома Вы даже можете оказаться внутри салона понравившегося автомобиля и ознакомиться с его комплектацией. Теперь автосалоны Renault и Mitsubishi можно посетить,не выходя из дома Кроме того, покупатели могут связаться с менеджером по телефону, чтобы получить необходимую консультацию, записаться на тест-драйв или купить авто онлайн, заполнив специальную форму заявки. - Мы всегда стремимся идти в ногу со временем, используя передовые технологии, и создавать самые комфортные условия для своих клиентов, - рассказал руководитель отдела продаж компании ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» Алексей Котельников. - Запустив цифровой шоу-рум, мы решили организовать удобное дистанционное общение с клиентами для того, чтобы минимизировать риски для их здоровья в условиях пандемии коронавируса. К тому же в будущем, когда все будет благополучно в мире, наш цифровой салон и дальше продолжит свою работу, радуя клиентов новинками моделей и комфортом оказываемых услуг. Теперь автосалоны Renault и Mitsubishi можно посетить,не выходя из дома На сегодняшний день в автосалоне действуют специальные предложения по автокредитованию с выгодными скидками. Автолюбители могут приобрести любую модель Renault в кредит через партнеров компании - Сбербанк и Евразийский банк со скидкой до 5% от общей стоимости авто, с первоначальным взносом от 10% и сроком до семи лет. А также вы можете приобрести автомобили марки Mitsubishi (недавно в автосалоне появились новинки MitsubishiL-200 и Mitsubishi ASX) - с первоначальным взносом 10% сроком на 5-7 лет через Евразийский банк и Сбербанк. По словам специалиста, автомобиль можно также приобрести по системе Trade-In (обмен подержанного автомобиля на новое авто с доплатой), давно уже ставшей выгодной для казахстанских автолюбителей. И как раз по этой системе здесь действуют солидные скидки на модели Renault: Sandero и SanderoStepway, Logan и LoganStepway скидка 100 000 тенге, Duster, Arkana– 150 000 тенге и Twizy – 1 000 000 тенге. Теперь автосалоны Renault и Mitsubishi можно посетить,не выходя из дома
Еще одна грандиозная акция! Максимальная выгода до 650 000 тенге на покупку автомобиля Renault Kaptur! Успейте приобрести Kaptur по привлекательной цене и получить в подарок сертификат на первое техническое обслуживание со сроком действия в 365 дней!
И это не все! Вы можете приобрести новые модели, использованные в тест-драйве, с небольшим пробегом и отличной скидкой! Так что не теряйте время, посетите виртуальный автосалон ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс», выбирайте и покупайте авто в комфортных условиях и с хорошей выгодой! http://renault.ural-krov-auto.kz/online/ Адреса автосалоновRenault и Mitsubishi: ул. Шолохова, 41. Тел.: 8 (7112 )222-700, 8 747 508 00 00. Виртуальный шоу-рум: http://renault.ural-krov-auto.kz/online/ Сайт: http://renault.ural-krov-auto.kz/ Instagram: @renault.zapad Сайт: https://mitsubishi-ural-krov.kz/ Наш инстаграм: @Mitsubishi.uralsk Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.