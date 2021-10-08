Пищевая сода – универсальное средство, которое полезно не только в быту. В стакан теплого молока добавляем половину чайной ложки пищевой соды. Также можно добавить ложку меда и яичный желток. После первого же применения вы заметите положительный эффект.

Мёд и лимон – убойная смесь, способная спасти от многих заболеваний и поднять иммунитет. Они обладают противогрибковым и антибактериальными свойствами. Достаточно смешать 1 столовую ложку натурального мёда и 2 столовые ложки лимонного сока. Такую комбинацию употребляем три раза в день.

Имбирь – чемпион среди природных антисептиков. Кроме этого он обладает отхаркивающим, антибактериальным и противовирусным эффектом. В двух кипящей воды растворяем 1 чайную ложку черного молотого перца, 7 ломтиков имбиря. Кипятим в течение 5-7 минут, снимаем с огня, даем остыть и добавляем чайную ложку меда. Полученную смесь выпиваем в течение дня.

Сезон простуд в самом разгаре, и каждый из нас сейчас подвержен таким заболеваниям как ОРВИ и грипп. Именно после них мы сталкиваемся с мокротой и слизью, которая накапливается в верхних и нижних дыхательных путях. Они никак не опасны для жизни, но могут повлиять на её качество, доставляя нам дискомфорт. К счастью, в народной медицине существуют несколько способов, которые могут избавить вас этой проблемы. Они доступны, бюджетны и просты в применении.