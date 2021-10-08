В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +13..+15, ночью похолодает до -3..-5. Ветер северный до 14 метров в секунду.

В Атырау - солнечно. Днём ожидается +11..+13 градусов, ночью - 0..-2 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +13..+15 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.

В Актау будет ясная погода. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

Лишь на севере, юге, юго-востоке пройдут осадки, в горных районах юга и юго-востока страны ожидаются сильные осадки. На юге и юго-востоке усилится ветер, на севере, юго-востоке, северо-западе республики ночью и утром ожидается туман.

