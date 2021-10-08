- Будущее страны зависит и от такого немаловажного фактора как культура. Ровно четыре месяца назад мы приезжали и посещали дворец, когда он строился. В самом центре Уральска возвели такое большое сооружение, которое очаровывает своей красотой. Именно в таких местах люди получают духовное наслаждение. Я верю, что дворец станет излюбленным местом отдыха жителей и гостей города, - сказал Ералы Тугжанов.

- Мы становимся свидетелям того, как огромный дворец культуры распахнул свои дверь. Запад Казахстана - это родина многих деятелей культуры. Сегодня день, когда исполнилась мечта многих из них. Уральск называют казахстанской Веной, и мы теперь уверено можем сказать, у нас тоже есть, чем гордится. Я верю, что на этой земле ещё родятся великие таланты, о которых мы будем с гордостью говорить, - сказала поэтесса, которая является уроженкой села Акжайык.

В Уральске состоялось долгожданное открытие дворца культуры «Атамекен» на площади Первого президента. Здание готово вместить более тысячи зрителей. Дворец построен за счёт средств КПО.б.в. Стоимость проекта - 9,4 миллиарда тенге. Торжественное открытие приурочили к 30-летию Независимости Казахстана. Посетивший открытие заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов отметил, что представители бизнеса вносят весомый вклад в развитие страны - это говорит не только об их социальной ответственности, но и о патриотизме.На открытии также присутствовала поэтесса, заслуженный деятель Казахстана Акуштап Бактыгереева.Стоит отметить, что ранее концерты проводились либо в ДК «Зенит», который не видел ремонта с советских времён, либо в зале «Нур Отана».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.