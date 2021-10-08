При этом в Казахстане, по словам Ерболата Досаева, отмечено замедление роста цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как сообщает Акорда, президент Казахстана заслушал отчёт о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики, о темпах восстановления мировой экономики и её возврате к допандемическому уровню.

Председатель Национального банка Ерболат Досаев доложил об ускорении годовой инфляции в сентябре до 8,9%.

- Было отмечено замедление роста цен на социально значимые продовольственные товары с максимума 10,4 % в августе до 9,6 % в сентябре текущего года. Председатель Национального банка сообщил о том, что потребительские цены в мире остаются на максимальном уровне из-за высокой стоимости сырьевых товаров и ограниченного предложения в условиях повышенного потребительского спроса, - говорится в сообщении.

Тем временем только в ЗКО уже подорожал хлеб и овощи, а также ожидается повышение цен на макаронные изделия и яйца.

В Алматы с начала года цены на социально-значимые продукты питания поднялись на 9,6%.

