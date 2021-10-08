Как оказалось, пузырьки при нагревании воды совсем не показатель того, что она вот-вот закипит. Да и вообще, кипятить воду, дело не из легких. Давайте разберемся в мифах, которые ходят о кипячении воды. Ускоряет ли соль закипание воды? Все мифы о кипячении, о которых важно знать Фото с сайта pexels.com
  1. Правда ли, что холодная вода гораздо быстрее закипает, чем горячая? Как выяснилось, это вовсе не так. То, насколько быстро нагреется вода, влияет разница изначальной температуры и окружающей среды (от мощности подачи огня). И да, холодная вода должна сначала нагреться, а потом перейдет в фазу закипания. А горячая вода, минуя нагревание, будет закипать.
  2. Ускорит ли соль закипание воды? Доля правды в этом ответе есть. Да, действительно соль может ускорить закипание воды, если в воду высыпать более 100 грамм соли. Но думаю так экспериментировать на кухне не стоит. После добавления соли в воду, на поверхности образуются пузырьки, но это всего лишь визуальный эффект. Небольшое бурление воды возникает из-за царапин в емкости.
  3. Можно ли кипятить одну и ту же воду? Многие считают, что если кипятить одну и ту же воду, она становится «тяжёлой», иными словами выделяется тяжелый водород (дейтерий). Чаще всего такой миф кружится вокруг электрических нагревателей воды, якобы ток проходит через жидкость и она тяжелеет. На самом деле, чтобы получить один литр воды необходимо за кипятить в воду несоизмеримых количествах, в 300 миллионов раз больше, чем вся планета.
