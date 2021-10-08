Более полумиллиона тенге штрафа будет грозить казахстанцам за употребление в пищу мяса домашних животных, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В ходе брифинга в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова сообщила, что разработан перечень животных, мясо которых употреблять в пищу будет запрещено.

- Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев, - сказала Шалабекова.

Журналисты поинтересовались, каким образом это будет контролироваться. По словам чиновницы, в Казахстане уже был печальный опыт, когда мужчина забирал из приюта собак для того, чтобы использовать их мясо.

- У нас в правилах будет предусмотрено, если гражданин взял из мест содержания животных какого-то питомца, то на регулярной основе приют может смотреть, как себя чувствует эта собака у этого владельца. Поэтому контроль у нас будет установлен за теми животными, которые были взяты из приюта. Что касается других животных, которые были куплены или подарены, то здесь, я думаю, должны быть, наверное, действия соседей: раньше была собака, а потом куда она делась? Собака – это существо, которое видно. Поэтому мы здесь, я думаю, что соседи могут сказать, если вдруг она исчезла, если хозяин не проявляет никаких мер для её поиска, - ответила Алия Шалабекова.

Употребление в пищу мяса домашних питомцев будет наказываться как жестокое обращение с животными, повлёкшее за собой их гибель. Согласно поправкам, нарушение данной статьи влечёт за собой штраф до 200 МРП (583 400 тенге) и 50 дней ограничения свободы.

